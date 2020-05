AFP • 3 May 2020 - 10:23 AM

El medio francés del Manchester United Paul Pogba, ausente por lesión desde finales de diciembre, aseguró este domingo que el confinamiento impuesto por las autoridades británicas para frenar el coronavirus no aplazará su regreso a los terrenos de juego.

"Tengo una pequeña sala para hacer ejercicio en mi casa", explicó Pogba en la web del United.

"Puedo hacer algunos entrenamientos, un poco de carrera, un poco de bici, puedo ir fuera y trabajar con el balón. Hago todo esto para estar ocupado y seguir en forma", dijo el campeón del mundo con Francia en 2018.

Pogba, de 27 años, solo ha disputado ocho partidos esta temporada con los Diablos Rojos y su última aparición fue el 26 de diciembre. A continuación llegó su parón debido una lesión de tobillo de la que se operó en enero.

El medio tenía que volver a los terrenos en marzo, pero el campeonato inglés se suspendió debido a la pandemia de coronavirus.

La competición planea reanudarse el 8 de junio, a la espera del visto bueno de las autoridades británicas.

"Debemos seguir motivados, no tenemos elección, no sabemos cuánto tiempo va a durar este periodo (sin fútbol), pero siempre tengo objetivos en la cabeza y un día esta pandemia finalizará", subrayó Pogba.

"Cuando volvamos a los terrenos hay que estar preparados. En lo que me concierne, hace tiempo que no he jugado, quiero únicamente volver a los terrenos", concluyó.

