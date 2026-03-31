Italia queda fuera del Mundial por tercera vez consecutiva tras caer ante Bosnia Herzegovina

Italia queda fuera del Mundial por tercera vez consecutiva. EFE/EPA/NIDAL SALJIC

Italia se quedó fuera del Mundial por tercera edición consecutiva al caer este martes en penaltis ante Bosnia y Herzegovina (1-1/4-1), en un partido en el que jugó desde el minuto 41 con un jugador menos.

La 'Azzurra' no acude al Mundial desde 2014 y no supera una fase de grupos desde 2006. Serán, por tanto, al menos 16 años los que la tetracampeona del mundo no acuda a la gran cita. Los fallos de Pio Esposito y Cristante desde el punto de penalti condenaron la posibilidad de clasificación.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse