Mundial 2026 Deportes -  31 de marzo de 2026 - 17:10

Italia queda fuera del Mundial por tercera vez consecutiva tras caer ante Bosnia Herzegovina

Italia no acude al Mundial desde 2014 y no supera una fase de grupos desde 2006. Serán, por tanto, al menos 16 años de ausencia.

Italia queda fuera del Mundial por tercera vez consecutiva.

Italia queda fuera del Mundial por tercera vez consecutiva.

EFE/EPA/NIDAL SALJIC

Italia se quedó fuera del Mundial por tercera edición consecutiva al caer este martes en penaltis ante Bosnia y Herzegovina (1-1/4-1), en un partido en el que jugó desde el minuto 41 con un jugador menos.

La 'Azzurra' no acude al Mundial desde 2014 y no supera una fase de grupos desde 2006. Serán, por tanto, al menos 16 años los que la tetracampeona del mundo no acuda a la gran cita. Los fallos de Pio Esposito y Cristante desde el punto de penalti condenaron la posibilidad de clasificación.

Bosnia, cuya única participación en un Mundial data de 2014, viajará a Estados Unidos, México y Canadá encuadrada en el grupo B del Mundial junto a Canadá, Catar y Suiza.

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Bosnia viajar&aacute; a Estados Unidos, M&eacute;xico y Canad&aacute; estar&aacute; en el grupo B junto a Canad&aacute;, Catar y Suiza.

Bosnia viajará a Estados Unidos, México y Canadá estará en el grupo B junto a Canadá, Catar y Suiza.

FUENTE: EFE

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