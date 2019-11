AFP • 9 Nov 2019 - 01:28 PM

El presidente de Bolivia, Evo Morales, convocó este sábado a un diálogo a los partidos políticos que ganaron escaños en el Congreso en los comicios del 20 de octubre, pero no a los comités cívicos que impulsan las protestas para que renuncie.

"Convoco al diálogo a los partidos que han obtenido asambleístas en las últimas elecciones nacionales, son cuatro partidos", dijo Morales en un mensaje a la nación, en el que pidió también a los policías que acaben sus motines y retomen las labores de preservar la seguridad.

Morales no incluyó en su propuesta de diálogo a los comités cívicos, encabezados por Luis Fernando Camacho (de la región oriental de Santa Cruz), promotores de las multitudinarias protestas y paros para que renuncie, tras los polémicos comicios que le dieron la reelección.

La oposición denuncia fraude en los comicios, por lo que exige la renuncia de Morales, la anulación de los comicios y la convocatoria a nuevas elecciones.

"Convoco con una agenda abierta para pacificar Bolivia. Convoco de manera urgente, inmediata, después de esta rueda de prensa", agregó.

"Esperamos ser escuchados", indicó el presidente izquierdista indígena, quien invitó a organismos internacionales, como la ONU y OEA, y a las iglesias a acompañar este diálogo.

También pidió a los policías que terminen sus motines, desatados el viernes, y retomen sus labores de preservación del orden público.

Morales, en el poder desde 2006, insistió en que está en curso "un golpe de Estado por grupos violentos, por grupos antidemocráticos que no respetan la democracia, que no respetan los resultados de las últimas elecciones nacionales y sobre todo no respetan la paz social".

El diálogo convocado por Morales incluye a su propio partido, el Movimiento al Socialismo, y a los opositores Comunidad Ciudadana, Bolivia Dijo No y al Partido Demócrata Cristiano, que han sido sobrepasados por la acción de los comités cívicos tras los comicios.