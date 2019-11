AP • 15 Nov 2019 - 09:03 PM

El presidente peruano Martín Vizcarra dijo que esperará que Bolivia vuelva a la calma política para retomar un antiguo proyecto que podría importar gas natural boliviano para uso doméstico.

El plan se empezó a trabajar con el expresidente boliviano Evo Morales y es la opción más rápida para otorgar gas domiciliario a millones de peruanos del sur. La otra opción es usar gas peruano de la Amazonía, la cual demoraría más tiempo en ejecutarse.

“Tenemos que esperar con un poquito de paciencia que se normalice la situación en Bolivia para retomar nuevamente (el plan), con las nuevas autoridades”, indicó a la prensa el presidente peruano tras visitar el lago binacional Titicaca, que el país comparte con Bolivia.

Otros importantes proyectos binacionales mutuos han quedado detenidos, entre ellos la ampliación de un puerto peruano del sur que pensaba ser usado en el futuro por los productores bolivianos para enviar sus exportaciones al mundo, así como un ambicioso plan ferroviario propuesto por China que buscaba unir el Atlántico con el Pacífico, pasando por Brasil, Bolivia y Perú.

Debido a la crisis política en Bolivia ha decaído el activo comercio en la frontera con Perú y las exportaciones locales de tubérculos, verduras y frutas hacia La Paz es lenta debido al bloqueo de carreteras del lado boliviano.

Bolivia lleva varias semanas de protestas que terminaron con la salida de Morales quien se asiló en México. La presidenta interina es Jeanine Añez.

19:30 - Manifestantes de Bolivia dicen que varias personas murieron cuando las fuerzas de seguridad dispararon contra una protesta, pero el gobierno interino y funcionarios de seguridad no han confirmado el reporte.

Muchos detalles de los hechos de violencia en la ciudad céntrica de Sacaba siguen sin esclarecerse. The Associated Press no logró contactar por teléfono al principal hospital a pesar de varios intentos.

Sin embargo, los manifestantes dijeron por teléfono que las fuerzas de seguridad dispararon contra los manifestantes que intentaron abrirse paso por sus filas. Antes de eso, la policía había afirmado que fueron atacados por manifestantes con armas letales.

Emeterio Colque Sánchez, un estudiante universitario de 23 años que participó en la protesta, dijo que vio cadáveres de varios manifestantes que murieron baleados.

Colque Sánchez, quien habló desde el lugar de los enfrentamientos, afirmó que unas dos docenas de personas lesionadas fueron llevadas a un hospital.

Otro manifestante, Francisco Ríos, de 40 años, también dijo que vio los cuerpos de varios manifestantes.

Una testigo más, Rocío Rocha Pérez de 27 años, contó que llegó al hospital de Sacaba cuando las ambulancias dejaban a los lesionados. Muchas personas estaban cubiertas de sangre y la escena del personal médico intentando atender a los varios lesionados era caótica, agregó.

Los manifestantes apoyan al expresidente Evo Morales, quien renunció el domingo tras unas elecciones disputadas que provocaron manifestaciones masivas en su contra.

15:30 - La nueva canciller de Bolivia anuncia la ruptura de relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, el alejamiento de UNASUR y del ALBA, así como la salida de la brigada médica cubana del país.

Se trata de un giro diplomático importante en la política exterior que imprimió por casi 14 años el expresidente Evo Morales, ahora asilado en México.

La canciller Karen Longaric dijo en rueda de prensa que Bolivia deja UNASUR porque en los hechos “el bloque ya no opera, ya no existe y no sirve”.

“Ya no somos del ALBA”, agregó, sin mayores explicaciones y en referencia a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.

La presidenta interina Jeanine Áñez había anticipado previamente que su gobierno transitorio reconoce al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente de Venezuela y le pidió enviar un embajador a Bolivia.

Longaric también dijo que el nuevo gobierno boliviano envió una “queja” al gobierno de México por los “pronunciamientos hostiles” que desde su exilio en esa nación ha formulado el expresidente Morales en contra del actual gobierno interino boliviano.

12:10 - La líder interina de Bolivia dice que Evo Morales puede volver, pero enfrentaría la justicia por fraude electoral.

Jeanine Áñez, que esta semana se declaró presidenta interina del país, aseguró en rueda de prensa con medios internacionales que Morales “sabe que tiene cuentas pendientes con la justicia”.

Morales presentó el fin de semana su renuncia como presidente en medio de presiones de las fuerzas armadas y tras semanas de protestas en su contra tras las elecciones presidenciales en las que la oposición afirma que hubo fraude.

Actualmente Morales se encuentra en México, cuyo gobierno le concedió asilo político. Él niega que se haya cometido alguna irregularidad o que haya pedido que alguien hiciera un fraude a su favor.

“Evo Morales se fue solo, nadie lo echó, dijo Áñez. “Puede volver, pero tiene que responder ante la justicia por fraude electoral”.

9:20 - La canciller boliviana Karen Longaric informa el viernes en una rueda de prensa que Cuba le anunció que retirará de Bolivia a 725 médicos isleños que trabajan en diferentes áreas después de que la policía boliviana informó que cuatro miembros de esa delegación fueron detenidos con dinero en una marcha en apoyo al exmandatario Evo Morales.

Longaric dice que recibió el llamado de su colega cubano, Bruno Rodríguez, tras la detención de los cubanos y pidió pruebas de las acusaciones.

“Ellos han negado categóricamente que sus ciudadanos habrían estado participando en estos grupos de choque... ha pedido seguridad para sus ciudadanos, ya que me ha hecho conocer con mucha preocupación que estos ciudadanos están siendo agredidos y difamados”, agrega.

En tanto, el ministro de Gobierno Arturo Murillo sostiene que a los cuatro cubanos detenidos se les encontraron más de 70.000 dólares en sus mochilas.

La delegación de médicos cubanos inició sus labores en Bolivia en 2006, cuando Morales comenzó su gobierno.

8:00 - El expresidente boliviano Evo Morales, quien está asilado en México, no descarta regresar a su país en poco tiempo y hacerlo desde Argentina.

“No pierdo la esperanza de en cualquier momento volver a Bolivia y si me acerco a Bolivia mediante Argentina, mejor todavía. Lo estamos analizando. Vamos a esperar que pase un poquito más de tiempo para retornar a la Argentina o a Bolivia y seguir esta lucha contra la dictadura, contra el golpismo, contra el racismo y para que no vuelva el modelo neoliberal”, afirma Morales a la radio El Destape, de Buenos Aires.

El presidente electo de Argentina Alberto Fernández -quien asumirá el poder el 10 de diciembre- se ha mostrado dispuesto a dar asilo al líder boliviano, quien renunció el domingo por la presión de las fuerzas armadas tras las protestas en todo el país por un supuesto fraude en los comicios del 20 de octubre de los que declaró ganador para un cuarto mandato. Dos días después Morales se refugió en la capital mexicana.

Morales también critica la postura del presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, de no reconocer lo sucedido en Bolivia como un golpe de Estado. “Al margen de cualquier diferencia ideológica, primero hay que defender la democracia”, sostiene.