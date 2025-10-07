Papa León XIV modifica reglas financieras del Vaticano

El papa León XIV suavizó este lunes las reglas sobre las inversiones financieras del Vaticano, al revocar una reforma establecida por el papa Francisco en 2022, que otorgaba al Instituto para las Obras de Religión (IOR) conocido como el banco del Vaticano el control exclusivo de los activos financieros y la liquidez de la Santa Sede.

El cambio fue formalizado a través de un “Motu Proprio”, documento papal que introduce modificaciones legales dentro del Estado Vaticano.

Según el nuevo texto, las inversiones financieras deberán realizarse conforme a la política económica del Vaticano, pero ahora se permite una excepción importante: las autoridades podrán recurrir a intermediarios financieros en otros países cuando lo consideren más eficaz o práctico, lo que representa una flexibilización significativa de la normativa anterior.

Papa León XIV permitió al Vaticano usar intermediarios financieros fuera del IOR

Papa León XIV permitió al Vaticano usar intermediarios financieros fuera del IOR



Durante el pontificado de Francisco, el control de las finanzas fue reforzado tras varios escándalos financieros, incluyendo una fallida operación inmobiliaria en Londres que afectó la imagen de la Santa Sede y derivó en procesos judiciales internos.

Pese a la derogación parcial de aquella reforma, el nuevo documento mantiene que la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) considerada el fondo soberano del Vaticano deberá utilizar preferentemente el Banco del Vaticano para sus operaciones.

El Vaticano no ofreció una explicación oficial sobre las razones del cambio, aunque el papa León XIV ha señalado en entrevistas recientes que la situación económica del Vaticano “no es tan alarmante como muchos creen”.

