Presidente del Parlamento de Venezuela anuncia liberación de presos políticos

El presidente del parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, y hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, comunicó este jueves que se realizará la liberación de un “número importante” de venezolanos y extranjeros. El periodista venezolano, Luis Parada, explicó en Telemetro Reporta que por el momento no se conoce la lista de nombres, pero en el país se maneja una cifra de entre 900 y 1,000 personas detenidas por razones políticas en las distintas cárceles.