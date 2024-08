¡La abandonó a los 6 años! Madre biológica de Simone Biles reaparece: 'Le pido que me perdone'

¡Para que vean que hasta los famosos tienen historias impactantes! Les cuento que la medallista olímpica Simone Biles no ha tenido días fáciles: su madre biológica reapareció. ¿Cómo pasó eso?

Bueno, a pocos días de la finalización de los Juegos Olímpicos, Shanon Biles, madre biológica de Simone y que la abandonó cuando tenía seis años, reapareció buscando una segunda oportunidad para reconciliarse con la gimnasta de oro de Estados Unidos. “Solo le pediría que me perdone. ¿Podemos seguir adelante? No me juzgues por mi pasado, sigamos adelante”, mencionó para el periódico británico Daily Mail.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TMZ (@tmz_tv)

La adicción a las drogas y el alcohol fue la razón principal por la que Shanon se tuvo que alejar de sus hijos. Su padre Ronald y su pareja tuvieron que intervenir para que la situación no llegara a más, quedándose con Simone y su querida hermana Adria, mientras que Harriet, hermana de Ronald, se hizo cargo de los dos hermanos más grandes: Ashley y Tevin.

“Fue difícil renunciar a mis hijos, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer. No pude cuidar de ellos. Todavía consumía y Ronald (padre de Shanon) no quería que yo entrara y saliera de sus vidas cuando no estaba bien”, destacó ella.

A pesar de todo, Shanon asegura que ha cambiado: “Soy una adicta en recuperación y siempre seré una adicta (...) Soy una persona cariñosa. Te daría la camiseta que llevo puesta. Soy muy diferente de lo que me han retratado”.

¿Qué dice la gimnasta Simone Biles?

Por su parte, Simone ha hablado abiertamente sobre cómo su infancia difícil, incluyendo la separación de su madre biológica y su tiempo en el sistema de acogida, la preparó para su vida como atleta de élite. "No estaría donde estoy sin ese punto de inflexión. Vivir separada de mi madre biológica, estar en un hogar de acogida y ser adoptada por mis abuelos me ha preparado para un mejor camino", reflexionó.