¡Panamá en la casa! Boza y Elena Rose marcan duro con 'Orión' en Spotify, Apple Music y YouTube

"Pero dime cuál es el secreto que tienes guardado, que nadie lo ha encontrado, y eso me tiene embobado. Es que si me pides que te espere, te espero sentado. Tú me tienes en una nube y todavía no he aterrizado...". Apenas la gente escucha esta estrofa de una vez queda bailando con "Orión", el nuevo éxito de Boza y Elena Rose.