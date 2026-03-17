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LEYLA Leyla -  17 de marzo de 2026 - 10:35

Leyla: La nueva superproducción turca que conquistará tus noches en Telemetro

El éxito de las producciones turcas continúa en Telemetro con el estreno de "Leyla", una historia de ambición y redención que llega en abril.

Lyla la nueva superproducción de Telemetro.

"Lyla" la nueva superproducción de Telemetro.

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Christopher Perez
Por Christopher Perez

¡La espera casi termina! En abril, Telemetro sube la apuesta de la Turcomanía con el estreno exclusivo de "Leyla", una historia de venganza implacable y secretos oscuros.

¿Hasta dónde serías capaz de llegar por justicia?

"Leyla" no es una historia común; es un torbellino de emociones donde el pasado regresa para cobrar cuentas. Tras ser abandonada en la miseria siendo solo una niña por su despiadada madrastra Nur, Leyla ha vuelto transformada en "Ela", una chef de élite decidida a infiltrarse en el mundo de lujo y privilegios de quien le robó su identidad.

Pero, ¿qué pasa cuando el amor de su infancia, Civan, se interpone en su plan maestro?

Leyla (3)
¡Leyla, el nuevo estreno de la Turcomanía!

¡Leyla, el nuevo estreno de la Turcomanía!

La Turcomanía que no te puedes perder

Esta superproducción llega a Telemetro cargada de giros inesperados, una producción visual de alto nivel y un elenco que te mantendrá al filo del asiento. Prepárate para entrar en un juego peligroso donde la ambición, la traición y un amor imposible ponen a prueba el alma de sus protagonistas.

Si te consideras fanático de las grandes historias, "Leyla" es la cita obligada que transformará tus noches a partir de abril.

Sintoniza el estreno en Telemetro

El mundo de los olvidados colisiona con el de los privilegiados en una lucha sin cuartel. Mantente atento a todas nuestras plataformas digitales y a la señal de Telemetro para conocer la fecha y hora oficial del estreno. ¡No dejes que te lo cuenten! "Leyla" está lista para convertirse en tu nueva obsesión.

Leyla (2)

"Leyla" está lista para convertirse en tu nueva obsesión.

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