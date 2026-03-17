Leyla: La nueva superproducción turca que conquistará tus noches en Telemetro

¡La espera casi termina! En abril, Telemetro sube la apuesta de la Turcomanía con el estreno exclusivo de "Leyla", una historia de venganza implacable y secretos oscuros.
Pero, ¿qué pasa cuando el amor de su infancia, Civan, se interpone en su plan maestro?
La Turcomanía que no te puedes perder
Esta superproducción llega a Telemetro cargada de giros inesperados, una producción visual de alto nivel y un elenco que te mantendrá al filo del asiento. Prepárate para entrar en un juego peligroso donde la ambición, la traición y un amor imposible ponen a prueba el alma de sus protagonistas.
Si te consideras fanático de las grandes historias, "Leyla" es la cita obligada que transformará tus noches a partir de abril.
Sintoniza el estreno en Telemetro
El mundo de los olvidados colisiona con el de los privilegiados en una lucha sin cuartel. Mantente atento a todas nuestras plataformas digitales y a la señal de Telemetro para conocer la fecha y hora oficial del estreno. ¡No dejes que te lo cuenten! "Leyla" está lista para convertirse en tu nueva obsesión.