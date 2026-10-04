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Delincuentes cometen robo a mano armada en un local en Parque Lefevre

Un robo a mano armada fue cometido por delincuentes en un local comercial ubicado en el corregimiento de Parque Lefevre, donde lograron llevarse una gran cantidad de dinero en efectivo, libros y otros artículos. Una persona fue aprehendida por este hecho y las autoridades mantienen las investigaciones para ubicar a otros vinculados. Además investigan varios casos de estafas en línea.