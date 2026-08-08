Tradición, emprendimiento y cultura: Cobre Panamá marca su primera participación en la Feria Nacional de Artesanías.

En su primera participación en la Feria Nacional de Artesanías , Cobre Panamá reunió a 2,043 visitantes en un stand temático diseñado para resaltar el valor del patrimonio cultural panameño y el talento de los emprendedores nacionales. A través de una experiencia que integró tradición, identidad y desarrollo local, la empresa reafirmó su compromiso con las comunidades y con quienes preservan el legado artesanal de Panamá.

Los asistentes disfrutaron de una experiencia inspirada en la riqueza cultural de Panamá. Cortesía

Durante la feria, los asistentes disfrutaron de una experiencia inspirada en la riqueza cultural de Panamá, donde además de conocer más sobre las iniciativas de la empresa, pudieron degustar el café artesanal minero La Ceiba, producido en comunidades cercanas a la operación y resultado del impulso que Cobre Panamá brinda a proyectos productivos locales.

La participación de Cobre Panamá también puso en valor el impacto de Cobre Emprende El Pitch, programa que fortalece pequeños negocios mediante capacitación, acompañamiento y capital semilla no reembolsable. Donde emprendedores presentan sus proyectos para acceder a recursos que les permitan hacer crecer sus negocios, beneficiando especialmente a mujeres y emprendedores del interior del país.

"La Feria Nacional de Artesanías demuestra el enorme talento que existe en cada rincón de Panamá. Por eso quisimos estar aquí, apoyando a nuestros artesanos y mostrando que ese talento también puede convertirse en una oportunidad de desarrollo. Con programas como Cobre Emprende: El Pitch, ya estamos respaldando a más de 40 emprendedores, en su mayoría mujeres del interior, para que transformen sus ideas en negocios sostenibles que fortalezcan sus comunidades". Destacó Maru Gálvez, Gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

Durante diez días, el stand se convirtió en un punto de encuentro entre artesanos. Cortesía

Como parte de su participación, Cobre Panamá hizo entrega del Premio a la Artesanía Destacada 2026, un reconocimiento que pone en valor la creatividad, dedicación y legado de los artesanos panameños, protagonistas de una feria que año tras año reúne a miles de visitantes nacionales e internacionales.

Durante diez días, el stand se convirtió en un punto de encuentro entre artesanos, emprendedores y visitantes, demostrando que la cultura también impulsa el desarrollo local y abre nuevas oportunidades para quienes viven de su talento.