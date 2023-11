Miss Universo 2023: Miss España afirma que algunas favoritas eran muy maleducadas

Primero que todo, se le preguntó sobre las declaraciones que dio Miss Francia y ha dicho que sinceramente no sabe cómo decir las cosas.

"Esa chiquilla habla demasiado rápido y quizás en el programa condicionaron a Miss Francia para decir esas cosas porque lo que busca la gente es el contenido picante, no creo que MUBA tenga un problema con MIss Francia"

Ya que Miss Francia había dicho que en la final tuvo que resolver practicamente ella sola con su maquillaje y salió espantosa ya que MUBA la dejó de último y la maquilló horrible, según cuenta Miss Francia.

Hay candidatas que me dejaban al aire cuando las halagaba

ha dado declaraciones fuertísimas de sus compañeras, en la cual afirma que muchas favoritas no eran ni siquiera educadas. "Me tocó pasar que con una candidata le dije en inglés, como estás, me encanta lo que llevas puesto, y la chica solo se digno a mirarme como si yo fuera un bicho feo". Ella no quiso dar nombres, pero al decirlo si dio a entender que no era latina.