Resultados del Mundial 2026: Irán empata y así se jugará la jornada de este martes

La fase de grupos del Mundial 2026 continuó este lunes con una jornada marcada por los empates, destacando la igualdad 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda en el Grupo G.
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Resultados de la jornada
Grupo G
- Irán 2-2 Nueva Zelanda
Grupo H
- España 0-0 Cabo Verde
Grupo G
- Bélgica 1-1 Egipto
Grupo H
- Arabia Saudita 1-1 Uruguay
Partidos de hoy, martes 16 de junio
La actividad mundialista continúa este martes con tres encuentros correspondientes a los Grupos I y J.
El encuentro entre Francia y Senegal se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York, mientras que Argentina hará su debut en el torneo enfrentando a Argelia en el cierre de la jornada.
Mundial entra en una etapa clave
Con varios grupos ya completando su primera fecha, las selecciones comienzan a definir posiciones importantes en busca de la clasificación a la siguiente ronda.
La atención de los aficionados estará puesta este martes en el estreno de Francia y Argentina, dos de las selecciones consideradas favoritas para avanzar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.