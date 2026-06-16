Resultados del Mundial 2026: Irán empata y así se jugará la jornada de este martes

La fase de grupos del Mundial 2026 continuó este lunes con una jornada marcada por los empates, destacando la igualdad 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda en el Grupo G.

Además, Bélgica empató con Egipto, Arabia Saudita dividió honores con Uruguay y España no pudo pasar del empate ante Cabo Verde en su estreno mundialista.

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Resultados de la jornada

Grupo G

Irán 2-2 Nueva Zelanda

Grupo H

España 0-0 Cabo Verde

Grupo G

Bélgica 1-1 Egipto

Grupo H

Arabia Saudita 1-1 Uruguay

Partidos de hoy, martes 16 de junio

La actividad mundialista continúa este martes con tres encuentros correspondientes a los Grupos I y J.

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El encuentro entre Francia y Senegal se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York, mientras que Argentina hará su debut en el torneo enfrentando a Argelia en el cierre de la jornada.

Mundial entra en una etapa clave

Con varios grupos ya completando su primera fecha, las selecciones comienzan a definir posiciones importantes en busca de la clasificación a la siguiente ronda.

La atención de los aficionados estará puesta este martes en el estreno de Francia y Argentina, dos de las selecciones consideradas favoritas para avanzar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.