Mira la transmisión en vivo del partido Portugal vs. República Democrática del Congo a través de las pantallas de RPC TV.
Mundial 2026 Mundial 2026 - 17 de junio de 2026 - 11:57
VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 Portugal vs. RD del Congo
Este martes, las selecciones de Portugal vs. RD del Congo se miden en el Estadio de Houston, en la fase de grupos del Mundial 2026.
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