| Telemetro
Mundial 2026 Mundial 2026 -  17 de junio de 2026 - 11:57

VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 Portugal vs. RD del Congo

Este martes, las selecciones de Portugal vs. RD del Congo se miden en el Estadio de Houston, en la fase de grupos del Mundial 2026.

Partido del Mundial 2026 Portugal vs. RD del Congo.

Partido del Mundial 2026 Portugal vs. RD del Congo.

@FIFA
Ana Canto
Por Ana Canto

Mira la transmisión en vivo del partido Portugal vs. República Democrática del Congo a través de las pantallas de RPC TV.

VIDEO|EN VIVO: Portugal vs. RD del Congo

Embed

En esta nota:
Seguir leyendo

Mundial 2026: partidos para este jueves 18 de junio

El récord que Cristiano Ronaldo puede romper en el Mundial 2026

Presidente Mulino: "Vamos Panamá" y anuncia horario especial por el Mundial 2026

Recomendadas

Más Noticias