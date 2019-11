Showbiz • 5 Nov 2019 - 08:41 AM

Encontrar un artista para amenizar el intermedio de la Super Bowl parece haber sido un verdadero quebradero de cabeza para los organizadores del evento deportivo. Antes de que Jennifer Lopez y Shakira aceptaran compartir protagonismo en el número musical que amenizará el descanso del partido que tendrá lugar el próximo 2 de febrero, la NFL ya había tanteado a Rihanna o Pink, que rechazaron la oferta para mostrar su apoyo a los jugadores sancionados por arrodillarse durante el himno estadounidense como protesta ante la brutalidad policial contra la comunidad negra.

Una apuesta segura de cara a la edición que se celebrará en Miami habría sido contar con una de las residentes más ilustres de la ciudad: Gloria Estefan. Sin embargo, a estas alturas de su carrera la diva del pop latino no está interesada en involucrarse en un proyecto de esas dimensiones, que ya encabezó en 1992 y 1999 y que, además, podría colocarla en una situación potencialmente delicada.

Jay Z, el encargado de producir el espectáculo, se puso en contacto en un primer momento con su marido Emilio para intentar reclutarle y lograr que convenciera a su famosa esposa de que regresara por tercera vez a la Super Bowl para deleitar a millones de espectadores con sus clásicos.

"Jay Z me llamó y me dijo: '¿Sabes qué? Voy a ir a Miami' y Gloria me aseguró rápidamente que no pensaba asistir a la Super Bowl, que no quería hacerlo", ha confesado Emilio en declaraciones al portal ET Online.

"Por favor... ¿algo que implicaría esos niveles de estrés? Sería demasiado agobiante. Y ya he pasado por ello, ¡lo he hecho dos veces!", ha matizado la propia Gloria, que ha querido dejar claro que su falta de interés no era una estrategia para negociar unas mejores condiciones de cara a su posible participación.

"¿Qué necesidad habría? Ya tiene a dos artistas de primera y yo tuve la suerte de hacerlo dos veces, así que está todo bien", ha concluido.