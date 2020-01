SHOWBIZ • 28 Ene 2020 - 09:21 AM

Aunque Selena Gomez no estuvo en el Staples Center de Los Ángeles para ver en directo la actuación que Demi Lovato ofreció este domingo en el marco de la gala de los Grammy, sí siguió por televisión el emotivo regreso de su buena amiga a los escenarios tras recaer en su adicción a las drogas en 2018. Selena no podría haber quedado más impresionada por la entereza con que Demi interpretó una canción, 'Anyone', que escribió días antes de sufrir una sobredosis que casi le cuesta la vida ese mismo año.

"Desearía que hubiera palabras para describir lo precioso e inspirador que resultó este momento y lo mucho que se merecía vivirlo", ha escrito en su cuenta de Instagram junto a una imagen de su antigua compañera de la factoría Disney brillando con luz propia sobre el escenario en la noche más importante en el mundo de la música.

"Demi, me alegro mucho por ti. Gracias por tu valentía y coraje".

Las carreras de las dos artistas se han desarrollado de manera paralela desde sus inicios en el programa infantil 'Barney & Friends' y su regreso por todo lo alto a la industria discográfica -en el caso de Selena con el disco 'Rare' que grabó tras someterse a un transplante de riñón en 2017- ha coincidido también en el tiempo.

Su amistad ha atravesado etapas muy diferentes a lo largo de su adolescencia y su paso a la vida adulta, en especial después de que Taylor Swift entrara en escena y se convirtiera en la 'bff' por excelencia de Selena, pero en el último par de años han vuelto a retomar el contacto con discreción. Tras el último ingreso de Demi en rehabilitación después de mantenerse sobria seis años, su antigua compañera de reparto en la película 'Programa de protección de princesas' no mencionó lo ocurrido en las redes sociales, como sí hicieron otras celebridades para enviarle ánimos a la cantante, aunque en la intimidad sí se aseguró de informarse sobre su evolución.

"Lo único que voy a decir es que me puse en contacto con ella personalmente. No hice nada público porque no quería... La quiero mucho, la conozco desde que tenía siete años, así que... Eso es todo lo que diré al respecto", desveló Selena en aquel momento.