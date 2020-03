SHOWBIZ • 30 Mar 2020 - 09:50 AM

El reguetonero Anuel AA se ha visto envuelto en una fuerte polémica en las redes sociales, y todo por culpa de unos comentarios que realizó este fin de semana en sus Stories de Instagram para tildar de "hipócritas, tontos y raros de co**nes" a la gran mayoría de sus compañeros de la escena musical urbana. "No puedo irme na más en contra de mis ideales por un negocio (sic)", afirmó claramente enfadado.

Los únicos que se salvaron de la quema fueron Daddy Yankee, Nicky Jam, Farruko, Ñengo, Kendo, Residente -a quien ha definido como un gran ser humano "con un buen corazón"-, J Balvin y Jhay Cortez. "Los demás, ya saben, que Dios los bendiga y quédense por allá", afirmó. "Me cansé de las máscaras, no se peguen pa donde mí los demás en ningún lado que me vean, en serio, a no ser que tengamos negocios (sic)".

Ni a sus fans ni a los de Bad Bunny se les pasó por alto que no había mencionado en ningún momento a este último al hablar de las personalidades que se merecían todo su respeto en la industria discográfica.

Poco después comenzaron a circular por la esfera virtual una serie de capturas de pantalla de otro mensaje que habría publicado en esa misma plataforma afirmando que "el conejo malo" estaba jugando "a los transformers" en el videoclip de su nuevo tema 'Yo perreo sola', en el que Bad Bunny aparece vestido de mujer.

También se hicieron públicos unos supuestos tuits de la novia de Anuel, Karol G, en los que ella defendería las declaraciones de su chico alegando que ambos provenían de un "ambiente conservador" y ver "cosas así" les resultaba "chocante", refiriéndose a la caracterización de Bad Bunny.

"Si naciste hombre, eres un hombre, así uses uñas largas o te pongas implantes, sigues siendo un hombre", habría afirmado para dejar clara su postura al respecto.

Anuel ha acabado por recurrir a su cuenta de Twitter para aclarar que todos esos mensajes y comentarios que le están atribuyendo tanto a Karol como a él son falsos: "El que está editando toda esta mierda es un hp. Me puso trending, pero por más que me traten de dañar, el nombre DIOS me sigue bendiciendo (sic)".

Al cantante le ha dolido especialmente que se editaran imágenes solo para hacer daño a su pareja, que por su parte ha compartido una antigua foto suya en su propio perfil de esa red social sujetando una bandera con los colores del arcoiris para mostrar su apoyo al colectivo LGBTQ+. "¡Por si se les olvidó!, ha apuntado junto a la imagen.

"¡Sí me molesto y me indigna!", ha añadido para lamentar que la hayan involucrado en una historia tan desagradable. "Lo difícil que es tener feliz a todo el mundo. Pasándose la vida explicando que uno no es lo que los medios y personas amarillistas se inventan. Al final, se quedan los de siempre, los verdaderos. Los que te conocen y saben qué harías y qué no", ha concluido Karol.