La cantante Malú ha vuelto a hacer acto de presencia en las redes sociales para anunciar con optimismo y energía positiva su regreso al trabajo, del que se desconoce cuándo se materializará en actuaciones en directo o presentaciones televisivas teniendo en cuenta el delicado momento en el que se encuentra el mundo a cuenta de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

En cualquier caso, la estrella de la música ha puesto de manifiesto ante sus seguidores que está deseando encontrarse de nuevo con ellos y tan pronto como las circunstancias lo permitan. Asimismo, del mensaje de la intérprete se deduce que su proceso de recuperación física, ligado a la hernia discal que le fue detectada recientemente, evoluciona favorablemente.

"El tiempo vuela... ¡¡Pero lo mejor es que seguimos unidos, mi gente!! Preparando ya toooooodo lo que viene (sic)... Con calma, sin prisas, quiero daros lo mejor. Y sí... ¡Tengo muchas ganas de verlos!", ha explicado con entusiasmo la también pareja del expolítico Albert Rivera en su cuenta de Instagram, dirigiéndose directamente a sus clubes de fans y celebrando de paso el segundo aniversario del lanzamiento de su disco 'Oxígeno'.

Solo un día antes, la flamante mamá de la pequeña Lucía, la única hija que de momento tiene con el que fuera líder de Ciudadanos, echaba mano de la sección Stories de la plataforma para matizar algunas de las informaciones que habían venido circulando sobre sus problemas de salud, los cuales no requirieron finalmente "intervención" alguna en el quirófano.

"Mi gente, estoy bien. Afortunadamente no me han tenido que intervenir, como aseguran algunos medios de comunicación. Simplemente tuve un dolor muy fuerte en la espalda que ha resultado ser una hernia discal. Los médicos me han pautado reposo y medicación durante los próximos días. Gracias a todos los que os habéis preocupado por mí. Pronto volvemos a la carga. ¡Los quiero!", escribía la sobrina del legendario Paco de Lucía.