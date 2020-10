SHOWBIZ • 9 Oct 2020 - 04:21 PM

En tan solo tres años desde que su primer contrato discográfico, Bad Bunny ha logrado conquistar el mundo de la música urbana y ahora acaba de anotar un nuevo logro en su carrera al aparecer en la portada de la edición cultural que cada año publica el suplemento dominical The New York Times Magazine.

El extenso artículo que este destacado medio estadounidense dedica a la vida del artista, basado en una conversación de seis horas que se llevó a cabo en San Juan, repasa su infancia y adolescencia, sus letras fuera de lo común en el mundo del reguetón, sus próximos proyectos musicales y, sobre todo, su orgullo por ser portorriqueño.

“Me siento como si fuese un deportista que está representando a Puerto Rico en las Olimpiadas y es diablo”, afirma Bad Bunny.

Uno de sus intereses, que aún no ha tenido la oportunidad de abordar a fondo debido a su ocupada agenda, pasa por investigar a fondo la innegable musicalidad del acento caribeño.

“Eso es algo que quiero estudiar y aún no ha sido estudiado, porque sí, hay algo especial”, ha señalado refiriéndose a artistas como Rosalía o Drake, que imitan la forma de hablar de sus compatriotas en sus canciones.

Respecto a los últimos meses, el cantante reconoce que ni su equipo ni él habían visto a otro ser humano en mucho tiempo antes de sentarse a conceder esa entrevista. “¡Así que esto me está volviendo loco!”, ha afirmado acerca de la crisis del coronavirus.

Su último disco ‘YHLQMDLG’ ha supuesto sin duda su consagración definitiva y él no se anda con rodeos ni peca de falsa modestia al afirmar que se trata del álbum que su género musical se merecía.

“Desde que el reguetón se hizo popular en todo el mundo, no he sentido que la gente realmente haya conocido el sonido que me crio, que crecí estudiando. Este es el álbum que hubiera querido lanzar cuando tenía 15 años y soñaba con ser cantante”, ha asegurado.