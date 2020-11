View this post on Instagram

COMUNICADO OFICIAL DE MDO CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE EDGAR ANTONIO GALINDO IBARRA El comunicado oficial de parte de la Familia Galindo, este pasado sábado, expresando su pesar por el fallecimiento de Edgar Antonio Galindo Ibarra, también representa nuestro dolor y sentir por tan irreparable pérdida. Nosotros perdimos a un hermano en la vida y en la música, y sobretodo un gran ser humano. Es por ello que pedimos su apoyo y comprensión en este momento tan doloroso para la familia MDO. A los medios de comunicación que han intentado obtener nuestra opinión y reacción ante el fallecimiento a destiempo de nuestro querido Edgarito, como cariñosamente le decíamos, sólo queremos expresarles que aún estamos tratando de asimilar tan doloroso e imprevisto golpe. En estos momentos no encontramos las palabras para expresar la profunda tristeza que estamos viviendo y el inexplicable vacío que sentimos. Nos mantenemos unidos todos celebrando la vida y los buenos recuerdos que vivimos junto a Edgarito y seguimos pidiendo oración por su eterno descanso. De igual manera, oramos para que su familia encuentre consuelo y la fortaleza necesaria para el duro proceso que enfrentan. Agradecemos el apoyo que siempre nos han brindado como agrupación, la calidez de su trato, así como también las muestras de cariño hacia la memoria de nuestro talentoso, carismático e inolvidable Anthony quien fue un artista que lo daba todo en el escenario y que llenó de música, baile y alegría el corazón de todo el público. Abel Talamantez Alexis Grullón Didier Hernandez Edgardo Díaz www.mdoisback.com @abeltalamantez @alexisgrullon @didiermdo