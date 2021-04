Joey Montana revela que tiene coronavirus e insta a la población a cuidarse

Marilyn Cejas • 5 Abr 2021 - 07:49 AM

El cantante y compositor panameño, Joey Montana, sorprendió la madrugada de este lunes con una fotografía publicada en su cuenta de Instagram, donde aparece con mascarilla, careta y una bata de hospital.

El intérprete reveló que tiene coronavirus e instó a la población a cuidarse, ya que esta pandemia "no es relajo ni tampoco un resfriado común".

Montana lamentó que a pesar de cuidarse tanto para no contagiarse, no pudo evitarlo. "Más de un año evitando contagiarme pero al final no pude evitar al covid!...estoy mejor Gracias a Dios y ya pronto más música, los quiero", expresó.