Arranca la cuenta regresiva para la vigésima edición del Panamá Jazz Festival

¿Qué ofrecerá?

Este año el Panamá Jazz Festival regresa con una férrea cartelera artística con grandes estrellas, así como también con la participación de instituciones educativas de alto prestigio como el Berklee College of Music y su Berklee Global Jazz Institute; el New England Conservatory con su programa de jazz y de música clásica, el New York Jazz Academy, el Conservatorio de Santiago de Chile, entre otras.

Asimismo, contará con audiciones musicales, un sin número de clínicas educativas y el XI Simposio Latinoamericano de Musicoterapia, este año, gratis, en celebración de los 20 años del Festival.

El VI Simposio de las Expresiones Artísticas y Culturales de los Afrodescendientes de Panamá dirigido por el sociólogo y profesor Gerardo Maloney con el tema dedicado al bolero; la VII Conferencia de Educación en el Hogar; el II Simposio de la Música y la Cultura de los Pueblos Originarios de Panamá que se enfocará en destacar su cultura musical y, el Primer Simposio Internacional: Panamá y el Caribe en la Historia del Jazz que presentará a la destacada académica estadounidense Lara Putnam; son parte de las actividades que ofrecerá este festival, considerado como el más grande de la región.

Boletos