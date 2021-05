Arubeño Jeon Arvani estrena "Todo Pa' Ti" junto a Joey Montana

"...Yo haré todo pa' ti...así como la haces tú, yo he tenido a otras, nadie como tú...perdí la conexión tú eras mi bluetooth, y ahora, tú no me das ni la hora, te escribo, me ignoras y me duele el cora...", dice parte de la nueva producción.

Cabe señalar que el intérprete Jeon Arvani, pegó en el 2018 un tema con J Balvin y Anita, titulado "Machika".

Por otro lado, el panameño Joey Montana no ha parado y se ha estado moviendo en la industria, realizando diversas colaboraciones y estrenos; hace poco lanzó el tema "Hola Mamá".