Joey Montana estrena "Neón" junto a Jorkan

Joey Montana, Jorkan, Rike Music - NEÓN (Visualizer)

"Neón" cuenta con la producción de Rike Music y forma parte del EP del chiricano "PTY Refresh".

"...Luces de neón, Hoy montamos el party en mi habitación, Hoy echamos cinco por obligación, Sin waze tu punto g será mi ubicación, Esa es la condición, Pow wow wow yipi yo yupi yay, Desde el día que te vi me guilléIba en alta y por ti me orillé, Tú me das nota, Pow wow wow yipi yo yupi yay, Desde el día que te vi me guilléIba en alta y por ti me orillé, Tú me das nota..." dice parte del sencillo.

Hasta el momento, Joey ha estrenado "El Problema" junto a Barbel; "Brillo" junto a El Tachi y "Neón" junto a Jorkan; las canciones que vienen cuentan con la participación de Italian Somalí y El Zeta.