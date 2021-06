Joey Montana estrenará pronto "himno para las mujeres" junto a Pitizion

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joey Montana (@joeymontana)

"Cuánto party se perdió por ti, cuánto maquillaje se jodió, pero esta noche no se queda aquí, llorando por ti...", dice parte de la canción titulada "No Es No".

La colombiana Pitizion, también publicó un video interpretando parte del tema, junto al siguiente texto: "Cuando una mujer dice NO, es NO! @joeymontana tiremos esta canción YAAAA! Uds que dicen? Comenten un corazón".

El panameño se encuentra trabajando en diversas producciones, hace poco grabó el videoclip del sencillo que pronto lanzará junto a Kevin Roldán y en historias de su cuenta de Instagram, publicó varios videos de un concierto en Guatemala.