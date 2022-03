Joey Montana revela fragmento de su nuevo sencillo "XL"

El cantante panameño de música urbana, Joey Montana , reveló un fragmento de su nuevo sencillo "XL": aseguró que sólo se trata de un "demo" pero que no se resistió de publicarlo y lo soltó.

"Lo de nosotros comenzó asó, pequeño como un ukelele, pero por ti me conseguí un corazón en XL, voy metiendo todo lo que voy sintiendo por ti, esta la hice pa' ti, y por las bocas que callamos, los que decían que lo de nosotros era incierto, ya está proba'o que no es cierto, cada vez que nos besamos, con los que tiran la mala llenando un concierto, pero aquí seguimos puestos, amor como el nuestro ya no hay", dice parte de la canción.

"Si tu relación superó todos los obstáculos, siguen juntos a pesar de los pronósticos … esta es su canción "XL"", expresó el cantante al postear el video.