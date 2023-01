Panameño Kemzo dice que está buscando una canción que le cambie la vida

El cantautor panameño Kemzo , envió un mensaje a los jóvenes que sueñan con ser artistas y reveló que ha hecho canciones "muy grandes" y que aún no han salido.

Kemzo inicia el audio contándole a sus seguidores que tuvo un día productivo y seguidamente le envía un mensaje a todo aquel que sueña con ser parte de la industria musical.

"Métanle duro cabrones porque esto no es fácil, esto es todos los días hasta que llegue el día, he escuchado a gente decir tengo una bala, tengo una bomba, cabrón yo con mi combo tengo un par de cajas de esa, trabajen duro, que no se les olvide esta frase", expresó.

Asimismo, se refirió de las canciones que ha escrito y que aún no han salido. "Estoy buscando la que me cambie la vida, a mi y a toda mi familia, espero que tú también encuentres la tuya, pero búscala todos los días, con fe y con Dios por delante", manifestó.