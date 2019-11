1 Nov 2019 - 01:22 PM

El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Panamá, Tito Rodríguez dijo al mediodía de este viernes a Telemetro Reporta que la Junta Directiva evalúa suspender al 100% la discusión del proyecto Acto Constitucional N°1, aprobado en tercer debate por el Pleno de la Asamblea Nacional. Esto, “tras el rechazo rotundo del país”.

Rodríguez expresó que la Asamblea Nacional se “siente golpeada”, por lo cual la Directiva se encuentra en conversaciones con miras a suspender la discusión, y que esta decisión podría estar tomándose en las próximas horas.

“Estamos en conversación con el diputado y presidente del órgano Legislativo", indicó.

“Hoy me reuní con la vicepresidenta, Zulay Rodríguez donde estamos totalmente de acuerdo con la eliminación, esperamos la decisión definitiva del diputado y presidente del órgano Legislativo, Marcos Castillero que viajó hacia el interior, pero lo más seguro es que lo vamos ejecutar ya que no podemos seguir en este estado, no podemos tener policías cuidando la Asamblea Nacional”, expresó el diputado .

Al ser consultado sobre si el presidente de la República Laurentino Cortizo conocía sobre esto, expresó que no ha conversado con él para nada, “él es del departamento Ejecutivo y nosotros somos Legislativo, somos poderes independientes”.

Las declaraciones de Rodríguez surgen tras días de intensas protestas contra las modificaciones realizadas al proyecto por los diputados, las cuales terminaron aprehensiones e incidentes entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional, en las inmediaciones del Hemiciclo Legislativo y otros puntos de la Capital.

La sociedad civil y representantes del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, solicitan la eliminación de cuatro temas, entre ellos la facultad de nombrar a un fiscal superior para investigar a los procuradores.

Asimismo, que los diputados sean investigados por el Procurador de la Administración, que los diputados puedan modificar el presupuesto del Estado y “el voto de censura” de los diputados para destituir a un ministros de Estado.

El mandatario Cortizo había anunciado que el equipo legal presentará el próximo 7 de noviembre un informe con una serie de recomendaciones sobre qué artículos el Ejecutivo considera se deben eliminar y preparar un documento para cuando inicie la nueva legislatura a partir de 1 de enero del 2020.