Linda Batista • 2 Nov 2019 - 12:58 PM

El diputado perredista Jairo “Bolota” Salazar fue designado por el alcalde de Colón Alex Lee, como abanderado en los desfiles patrios del 4 de noviembre en la provincia de Colón.

Esta escogencia, que fue aprobada por el Consejo Municipal de Colón, se da luego de las polémicas declaraciones del diputado sobre los homosexuales en medio de una protesta contra las reformas constitucionales: “Por qué vamos a dejarlos entrar a ellos, ¿porque son gais? ¿por qué no dejan entrar al pueblo entero? No, ellos son gais y ellos no pueden entrar”.

Estas declaraciones tuvieron repercusión en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), donde se pidió a la Asamblea Nacional de Panamá legislar "sin discriminación".

Mientras tanto Lee detalló punto a punto “la carrera exitosa” que tiene el diputado, y dijo que basó su escogencia en la “gran trayectoria” del parlamentario colonense. “Es un colonense destacado independientemente de la política y de lo que le cuestionan... lo más importante es que cuando vean la trayectoria de Jairo vean a un colonense exitoso”

Por su parte, Salazar se defendió de los cuestionamientos y manifestó a través de su red social Twitter que fue designado “por el trabajo incansable que he realizado en todo este tiempo”, y reconoció además que es humano y comete errores, e invitó a la población celebrar estas fiestas con armonía.