Teiga Castrellón • 5 Nov 2019 - 12:56 PM

El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, se refirió a las modificaciones realizadas por los diputados de la Asamblea Nacional a la Constitución Nacional en lo referente al manejo del presupuesto general del Estado y señaló que le aconsejó a Benicio Robinson, presidente de la Comisión de Presupuesto, que esto no era aconsejable.

"Ya he conversado con el presidente de la Comisión de Presupuesto sobre esos planteamientos no creo que son aconsejables, una cosa es la viabilidad y otra cosa es lo que es razonable. No creo que es conveniente para Panamá", indicó Alexander.

Publicidad

La propuesta de modificación al artículo 171 de la Constitución, fue planteada por la Asamblea al Acto Constritucional N°1, y con este el pleno podría aumentar el presupuesto sin el aval del Consejo de Gabinete.