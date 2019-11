Linda Batista • 12 Nov 2019 - 09:04 AM

Las agrupaciones estudiantiles y demás organizaciones que están en contra de las reformas constitucionales indicaron que continuarán protestando en la Plaza 5 de Mayo, y también participarán del diálogo que promueve el presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo.

Yousee Herrera, representante estudiantil, dijo que han estado en comunicación tras recibir la invitación por parte de la Presidencia y extendieron la solicitud de un lugar amplio para que puedan participar de la reunión todas las agrupaciones, como en la Asamblea Nacional.

“Nosotros tenemos una posición negociable pero queremos una eliminación completa del paquete de reformas... Estamos abiertos al diálogo, le haremos llegar nuestra posición, vemos como algo positivo que el Presidente pueda escucharnos, queremos que se elimine el paquete de reformas constitucionales, entonces después podemos negociar sobre cambios a la constitución”, puntualizó Herrera.

Por su parte, el director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, dijo que el diálogo, que estaba programado para las 4:00 p.m., se llevará a cabo luego del Consejo de Gabinete.

“El compromiso es escuchar a los jóvenes, y ver los mecanismos que podemos integrar ante la molestia de los manifestantes. Cómo incorporar su propuesta y sus ideas...”, agregó Meneses tras mencionar que también están abiertos a propuestas como la suspensión del debate.

Aclaró al resto de las agrupaciones que no están de acuerdo con el diálogo, que “sentarse con el presidente no es ir a negociar con el Gobierno”. “Suspender ahorita no se puede por temas legales. La Asamblea no está sesionando. Habría que esperar hasta enero”, explicó.

A la fecha el Ejecutivo propuso 20 modificaciones al paquete de reformas aprobado por la Asamblea Nacional.