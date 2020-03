Birna Quintero/Atenógenes Rodríguez • 18 Mar 2020 - 09:38 AM

El diputado Tito Rodríguez, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) confirmó que está en cuarentena voluntaria tras haber viajado a Europa. "Tengo un seguimiento fuerte por parte de las autoridades, me mantengo en casa esperando pasar mis 14 días, no tengo nada, me siento bien", manifestó el diputado a Telemetro Reporta.