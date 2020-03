Telemetro Reporta • 27 Mar 2020 - 07:29 AM

A eso de la 1:00 a.m. de este viernes 27 de marzo se realizó el segundo llamado para la sesión en el Pleno de la Asamblea Nacional (AN), convocada para esta madrugada por el presidente del Órgano Legislativo Marcos Castillero, sin embargo no hubo quorum deliberativo ni reglamentario, por lo que la sesión fue suspendida.