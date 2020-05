Nimay González • 4 May 2020 - 09:40 AM

Dermatitis, conjuntivitis química y afecciones pulmonares, son algunos de los problemas a la salud que pueden ser causados por la utilización de túneles, cabinas, cámaras y arcos de aspersión o micro nebulizadores y similares en personas, advirtió este lunes el director de Planificación del Ministerio de Salud (Minsa), Israel Cedeño.

Publicidad

Detalló que ante esto, el Minsa ordenó la suspensión de manera urgente y prioritaria de la utilización de este tipo de túneles o arcos, como medida de prevención de contagio del coronavirus.

“Estos dispositivos se han hecho famosos en otros países que empezaron a utilizarlos, entendemos muy bien que todo inició como parte de toda la estrategia que uno trata de buscar para implementar y minimizar el riesgo de transmisión, disminuir la cantidad de casos, sin embargo ya emitimos la resolución prohibiendo la manufactura y la utilización de estos túneles o estas cabinas de aspersión principalmente porque los químicos que se pueden utilizar o que pueden tener una efectividad contra el virus son nocivos para el de humano en contacto directo”, explicó Cedeño.

Agregó que a esto se suma que hasta el momento no hay evidencia de que este tipo de medida realmente funcione o sea efectiva.

“En consecuencia cuando tu pones en la balanza costo - beneficio, no hay nada que me diga a mi que yo debo exponer a una persona a ese riesgo de dermatitis o de conjuntivitis para algo que no tengo ni siquiera certeza de que va a funcionar”, puntualizó.