Catherine Perea • 1 Jun 2020 - 02:18 PM

El Metro de Panamá incrementó la flota de trenes en la línea 1 y 2 para garantizar una capacidad de transporte del 40% de carga, que permita mantener el distanciamieto físico para evitar el contagio de COVID-19, tras la apertura del bloque 2 de actividades económicas y el levantamiento de las medidas de restricción de movilidad.

Publicidad

Un 40% de capacidad corresponde a 400 usuarios por tren, 80 por vagón.

En la línea 1 del Metro de Panamá se incrementó de 19 a 23 trenes y de 14 a 17 en la línea 2.

Para que los usuarios guarden un mínimo de 1 a 2 metros de distancia, fueron instalados en los trenes y estaciones la guía de autocuidado.

Con la medida de toque de queda de 7:00 p.m. a 5:00 a.m., el horario de operación del Metro se mantiene de lunes a sábado 5:00 a.m. a 8:00 p.m. y los domingos de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.