Nimay González • 24 Jun 2020 - 08:57 AM

Roberto Haynes, vocero del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), explicó este miércoles cuál es la situación actual de los instructores y denunció que ha la fecha no han recibido un comunicado formal para reiniciar las clases.

Indicó que esta situación se da a pesar de que han presentado propuestas para la reactivación de los cursos de manera virtual en las diferentes áreas, sin embargo no han tenido respuesta.

“Existe un enorme grupo de instructores que no están dictando clases, se da una capacitación para que los instructores puedan iniciar, inclusive nosotros los instructores hemos hecho sugerencias de cómo iniciar cursos de manera virtual en las distintas áreas, no solamente informática e ingles… nosotros no hemos recibido un comunicado serio para la reactivación de las clases”, manifestó Haynes.

Esta denuncia es hecha luego de que el director de Inadeh Moisés Véliz Arosemena, indicara a partir del segundo trimetre de este año que han incorporado a su programa de capacitación varios cursos en diferentes áreas.

Por otro lado, denunció la falta de respuesta con relación a los Décimos Tercer Mes y vacaciones proporcionales por cada contrato, que los instructores dejaron de percibir desde que el Instituto Nacional de Formación Profesional (Inaforp) paso al Inadeh.