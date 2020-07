Viola Guevara • 16 Jul 2020 - 07:27 AM

Los padres de familia de la Escuela Particular Amelia, ubicada en el distrito de San Miguelito, fueron informados de que el plantel no iniciará clases el próximo lunes 20 de julio debido a que no podrá hacer frente a compromisos financieros por la pandemia del COVID-19.