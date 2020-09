Nimay González • 4 Sep 2020 - 01:41 PM

Una protesta fue protagonizada este viernes por decenas de mujeres, en su mayoría extranjeras, en la Junta Comunal de San Francisco para exigir que se les entregara el bono solidario.

Esto luego de que tras haber realizado una larga fila en la Escuela Puerto Rico, Luis Hall, del programa Panamá Solidario, les informara que la entrega de los bonos en este sector había culminado el jueves.

“En el día de hoy no se va a hacer entrega de bono, ya llevamos 3,500 bonos entregados especialmente a los extranjeros aquí en San Francisco… el día de ayer culminamos la entrega de los bonos aquí en el área de San Francisco… te voy a ser sincero aquí hay esposas de los hombres que en el día de ayer vinieron a cobrar los bonos, no podemos llegar a esto y entregar bonos por entrega porque en una casa están cayendo tres, cuatro bonos ”, manifestó Hall.

Inmediatamente, las ciudadanas se apersonaron a los predios de la Junta Comunal, sin embargo, el representante de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, les informó que esta entidad no había hecho ninguna convocatoria para la entrega de este beneficio.

“La Junta Comunal no está haciendo convocatoria para que las personas vengan a retirar los bonos, los bonos los entrega el Gobierno Nacional a través del programa Panamá Solidario, el día martes vinieron unos bonos que se entregaron en la Escuela Puerto Rico y en la Escuela Belisario Porras, sin embargo fueron insuficientes. No se convocó a las personas a que vinieran acá porque nosotros no tenemos bonos en la Junta Comunal”, recalcó.

Añadió que a algunas de las ciudadanas se les hizo entrega de bolsas de comida que tenían para hacer la trazabilidad de las personas con COVID-19 en el sector, y que se procederá a buscar más bolsas para entregarlas a los pacientes el día sábado.