Teiga Castrellón • 28 Sep 2020 - 10:07 AM

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo indicó sobre la petición de la empresa Odebrecht de pagar lo adeudado por el Estado con la multa que concertó con el Ministerio Público, en un acuerdo de colaboración eficaz por el caso de las coimas a funcionarios, que esta constructora debe cumplir lo pactado y agregó que no hay nada que negociar.

El mandatario Laurentino Cortizo reaccionó a la petición de Odebrecht, de que Panamá reconozca como abono al pago de la multa por caso de sobornos, dinero que adeuda el Estado a la constructora.

"No tenemos que llegar a ningún acuerdo", expresó.#TReporta pic.twitter.com/FEbaWlRQt5 — Telemetro Reporta (@TReporta) 28 de septiembre de 2020

"Nosotros no tenemos que llegar absolutamente a ningún acuerdo, cuando digo nosotros estoy hablando de la República de Panamá, ya ellos llegaron a un acuerdo que deben haberlo pagado hace tiempo, y no estar en esta situación, obviamente nosotros somos el Ejecutivo... una recomendación que le hago al Órgano Judicial es que no vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo. El único acuerdo al que llegaremos es que cumplan la delación, que si no lo cumplen están en problema", indicó el mandatario.

En el 2017 Panamá le impuso una multa por 220 millones de dólares a la constructora brasileña Odebrecht y esta debía ser pagada en un plazo de 12 años, sin embargo el procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa, reveló que éstos habían pagado los dos primeros años su multa anual, sin embargo en el tercer pago Odebrecht le pidió al Ministerio de Obras Públicas (MOP) que compensara la multa con una deuda que tenía el Estado con ellos.

Ulloa agregó sobre esta situación, que el MOP consultó la situación con la Procuradoría y se le indicó que ese trato para el pago de la sanción se tenía que debatir ante el juez de cumplimiento.