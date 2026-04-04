Capilla San Juan Pablo II de la Presidencia abre en Sábado Santo y Domingo de Resurrección

La Capilla San Juan Pablo II , ubicada en la Presidencia de la República, mantiene sus puertas abiertas durante este fin de Semana Santa para los feligreses que deseen acudir a orar y reflexionar.

Las autoridades informaron que el acceso estará habilitado en los siguientes días:

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Sábado Santo: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

8:00 a.m. a 7:00 p.m. Domingo de Resurrección: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Durante este horario, los visitantes podrán ingresar libremente al recinto religioso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2040419417226457501?s=20&partner=&hide_thread=false La Capilla San Juan Pablo II de la @presidenciapma mantiene abiertas sus puertas a los feligreses que deseen reflexionar durante Semana Santa.



Hoy Sábado Santo y mañana Domingo de Resurrección, se permitirá el ingreso de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. @PrimeraDamaPma pic.twitter.com/bsrCwWQupl — Telemetro Reporta (@TReporta) April 4, 2026

Espacio de reflexión en Semana Santa

La apertura de la capilla busca ofrecer un espacio de recogimiento espiritual en fechas clave del calendario cristiano, donde muchas personas aprovechan para orar, meditar o participar de actividades religiosas.

Este espacio religioso, ubicado en la sede del Gobierno, se convierte en una alternativa para quienes permanecen en la ciudad y desean vivir la Semana Santa en un ambiente tranquilo.