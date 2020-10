Linda Batista • 4 Oct 2020 - 10:38 AM

El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, reiteró que la Iglesia Católica defiende el matrimonio entre el hombre y la mujer, sin embargo no se opone a las equiparaciones legales en la unión igualitaria, para que no haya discriminación, no obstante pide que no sea llamado matrimonio.

"Ante estas discusiones que se están dando por la unión igualitaria, reiteramos que no nos oponemos a que estas parejas se equiparen en cuestiones legales: herencia, impuesto, propiedades conjuntas, para que no haya discriminación. Esto no implica que se ha de considerar llamarle exactamente matrimonio, según el concepto tradicional", sostuvo el arzobispo panameño.

Publicidad

"La Iglesia defiende el matrimonio entre el hombre y la mujer, y pedimos que no se equipare de ninguna forma con la unión igualitaria", monseñor José Domingo Ulloa.

📽 @violaguevara#TReporta pic.twitter.com/6DJc9ueX3v — Telemetro Reporta (@TReporta) 4 de octubre de 2020

Explicó que evidentemente, la Iglesia Católica se apoya en la revelación bíblica: "los creó hombre y mujer", y también en la antropología, en la sexualidad y en el concepto de familia, "donde incluso, no creyentes aceptan esta postura desde el punto de vista psicológico".

"No es aceptable que un organismo internacional o un grupo concreto de ciudadanos, quieran imponer a un país la forma de entender el matrimonio y la familia. La actitud de la Iglesia en este tema no será beligerante, porque todo el mundo sabe lo que pensamos sobre las uniones igualitarias, aborto, narcotráfico o corrupción... la Iglesia defiende el matrimonio entre el hombre y la mujer, y pedimos que no se equipare de ninguna forma con la unión igualitaria, para que no se socave el fundamento de familia", acotó.

Estas declaraciones surgen luego que la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), reiteró a Panamá que "los Estados deben garantizar el principio de la igualdad", tras recibir denuncias de miembros de la sociedad civil por la denegación continua de justicia a personas de la comunidad LGBTIQ+ en Panamá, y la situación de la unión civil igualitaria, conocida como "matrimonio igualitario" en el país.