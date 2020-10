Odalis Núñez • 29 Oct 2020 - 01:36 PM

El Consorcio de Investigación de Vacunas de COVID-19 en Panamá está buscando traer al país dos compañías adicionales a la alemana CureVac contra COVID-19, para investigación y ensayos clínicos.

Víctor Sánchez Urrutia, secretario nacional encargado de Ciencia, Tecnología e Innovación, indicó que el Consorcio que trabaja en conjunto con el Gobierno y Senacyt se encuentran en conversaciones con dos empresas, se trata de la china Clover Biopharmaceuticals y la francesa Sanofi.

“Estamos hablando, con una empresa de China y otra empresa de Francia con la esperanza de traer proyectos grandes de vacunas de fase 2 y fase 3”, dijo Sánchez Urrutia.

Sobre en qué fase de estudios entrarían las dos nuevas empresas que podrían iniciar estudios en Panamá, el director de Senacyt indicó que la China estaría en fase 2 y “estamos trabajando para ver si podemos estar en fase 3, con la francesa pero es una discusión”.

Destacó que Panamá lleva más de 20 años haciendo pruebas de vacunas para muchas empresas importantes, y lo que buscan las compañías internacionales es la “calidad de la ciencia en el país, acuerdense que lo que se haga en Panamá después debe ser validado por la Federación de Drogas y Alimentos (FDA por sus siglas en Inglés), agencias europeas de medicamentos y si ellos dicen no esa prueba que tú hiciste en está mal hecha, entonces no sirve para nada y no funciona”.

Reiteró que las empresas buscan lugares confiables, “donde haya historial de pruebas clínicas y un sistema ético alto, como es el caso de Panamá.

