Teiga Castrellón • 12 Nov 2020 - 02:05 PM

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá (MIDA) informó a RPC Radio que tiene previsto pagar una serie de compromisos en concepto de incentivos y subsidios adeudados a los productores tras la aprobación del traslado de partida de 28 millones de balboas que les concedió la Asamblea Nacional este miércoles.

Según adelantó Blanca Gómez, Secretaria Técnica del Gabinete Agropecuario, estos compromisos tienen que ver con los incentivos y subsidios que se dan por Ley a diferentes rubros como los es el sector arroz, leche y maíz.

"Se acordó con ellos que se iba a llevar este traslado el día de ayer (miércoles) como efectivamente se hizo una vez que se aprueba esto en Comisión de Presupuesto para el día de hoy debe estar saliendo la resolución que emana de esta comisión y que va dirigida al Ministerio de Economía y Finanzas donde el MEF procede entonces a recibir el traslado para pasarlo a Tesorería y asignarla la partida correspondiente del Ministerio de Desarrollo Agropecuario", explicó Gómez.

La asesora ministerial señaló que ya ellos tienen los expediente tramitados y una vez se les asigne la partida, se les asigne el pago el cual esperan poder hacer a fines de noviembre para que estos productores tengan ese dinero que requieren y es la ganancia de su esfuerzo.

Sobre las pérdidas que ocasionaron las lluvias en los sectores productivos, Gómez acotó que aún se valida en campo la cantidad, pero tentativamente prevén un 40% de afectación siendo conservadores.

La secretaria explicó que hay técnicos interinstitucionales en las zonas afectadas validando las pérdidas para poder así ofrecerle un apoyo no reembolsable a los productores que no tenían seguros y que fueron afectados en sus cosechas. Esta ayuda está dentro de un paquete de apoyo directo no reembolsable.