Teiga Castrellón • 4 Dic 2020 - 01:52 PM

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) presenta en Panamá la campaña "Letras contra la violencia", con la que se busca educar las emociones para librarnos de la violencia y corregir patrones de educación que conducen hacia el machismo y el maltrato contra la mujer.

Esta campaña de carácter social fue creada por McCann Panamá para el Fondo de Población de las Naciones Unidas - Oficina de Panamá, y se expuso en el marco del Día Internacional para la eliminación de la Violencia Contra la Mujer ( celebrado el 25 de noviembre) y "Únete", la campaña del Secretario General de las Naciones Unidas para Poner fin a la violencia contra las mujeres.

Publicidad

En Panamá, a través de la conferencia virtual, se contó además con la participación de la coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Panamá, Cristian Munduate, quien abordó los desafíos de la desigualdad de género. Le siguieron José Manuel Pérez, representante Auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y Omar Polo, vicepresidente creativo de McCann Panamá. Y además se dio la videoconferencia con Coral Herrera Gómez, escritora y conferencista internacional.

Herrera Gómez abordó diferentes temas sobre la educación de la mujer en el hogar, estereotipos con los cuales se les educa (princesa de la casa), el disfrute de la sexualidad de la mujer, derecho a tener una buena vida, conciencia colectiva, desmontar los mitos del patriarcado del patriarcado, de los héroes asesinados de los niños y sobre el amor sin machismo.

"Educarlos en los valores de la cooperación, de la solidaridad, de la empatía y del apoyo mutuo, porque solo así podremos transformar el mundo en el que vivimos, lo veo muy claro. Y si somos capaces de desarrollar en las niñas y en los niños la idea de que es necesario cooperar para sobrevivir y más en estos tiempos tan terribles como los que estamos viviendo ahora en pandemia", expresó Herrera durante su intervención.

Uno de los aspectos más interesantes que expuso la conferencista fue sobre la educación sobre las emociones para librarnos de la violencia.

"Me hubiese gustado aprender en el colegio a identificar el dolor y expresarlo con palabras. Tuve que afrontar la muerte sin estar preparada. También me hubiese gustado aprender a despedirme de las personas con las que compartí un trozo de mi vida, sin hacernos daño al separarnos. En las escuelas, podríamos enseñar a manejar las emociones, explicarle a la nueva generación que el miedo, dolor, impotencia, deseo sexual, es normal, que lo importante es que las emociones no nos arrastren y nos lleven a hacernos daños a nosotros mismos o a otras personas"; agregó Herrera respecto a este punto.

El vicepresidente creativo de McCann Panamá, expreso que la tolerancia que tienen las sociedades de América Latina frente a la violencia contra la mujer los impulsó a pensar en hacer un trabajo para ver el problema y no quitar la mirada, no seguir indiferente.

“Trabajamos con UNFPA Panamá y no solo hicimos la campaña, también aprendimos sobre violencia basada en género”, acotó Polo.