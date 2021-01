Nimay González • 25 Ene 2021 - 12:09 PM

El doctor Francisco Sánchez Cárdenas del Consejo Consultivo de Salud, indicó este lunes que las 13 personas que se denunció fueron vacunadas en el Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social (CSS) sin estar dentro del grupo prioritario, sí forman parte del personal de alto nivel de cuidados intensivos y tenían derecho a la vacuna.

Esas “13 personas no estaban en el grupo prioritario pero sí están dentro del grupo 1A, es decir que que son gente que trabajan en intensivo, ese es el informe que hemos recibido de parte de la dirección general del Complejo, que los 13 son personal de alto nivel de los cuidados intensivos, médicos especialistas, se tienen los nombres y las cédulas y esa auditoría la hizo la dirección general de la CSS… son personas que por la priorización que se hizo en la primera lista quedaron fuera, pero que tienen derecho a estar vacunados”, enfatizó.

Señaló que no cree que estas personas sean sancionadas, “porque se tomó la decisión de vacunarse porque son gente que están en contacto permanente con el virus, son intensivistas, enfermeras, había que vacunarlos y se tomó esa decisión ese y no hubiese pasado absolutamente nada si no hubiese habido la cantidad de gente que había alrededor y que quieren vacunarse no estándar ellos dentro del grupo de las prioridades”.