Nimay González • 26 Ene 2021 - 09:49 AM

El llamado a las autoridades del Gobierno Nacional, para que se establezca una hoja de ruta para la reapertura del sector turismo, fue reiterado este martes por Ernesto Orillac, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (Camtur).

“Yo siento que Panamá tiene el potencial de poder levantarse, nosotros somos un país que todavía mucha gente lo está viendo como dicen los americanos como un safe haven, o sea está habiendo problemas políticos y económicos en diferentes latitudes de Latinoamérica y esos países están buscando a Panamá para poder mover sus dineros, necesitamos entender que la reapertura se tiene que dar y la hoja de ruta que hemos viniendo pidiendo, tenemos semanas de estar pidiendo una reunión con el Ministro de Salud para desarrollar la hoja de ruta y establecer las aperturas para poder reactivar esta industria”, recalcó Orillac en el programa Radiografía que se transmite por ECOTV y RPC Radio.

Señala que adicionalmente le enviaron una carta al administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Ivan Eskildsen, en la que señalan temas puntuales que resultan importantes para la reactivación económica del país..

Explicó que además ya entregaron los protocolos de bioseguridad y que en este sector se puede medir a los visitantes desde antes que lleguen, cuando llegan, y durante su estadía, lo cual garantiza la trazabilidad y el control, además de que en este sector se ha comprobado que el contagio es mínimo.

Añadió que de no tomar acciones para la reactivación, además de estar frente a un problema de salud pública, el país podría caer en un problema de salud mental y económica, debido a que Panamá vive de la vocación internacional.

“Si nosotros cerramos la economía no subsistimos como país, está claro que la inversión económica es una de las cosas más importantes, el turismo, el servicio, la logística, el Canal, las empresas multinacionales, todo eso depende de la apertura y si nosotros no decidimos que tenemos que abrir de una forma responsable yo realmente veo que no vamos a poder, lo veo muy mal y veo que Panamá no va a poder levantarse este año y mucho más en adelante, creo que hay que reactivarnos, la empresa privada, la Cámara de Turismo y todas sus asociaciones están ligadas al turismo”, enfatizó el presidente de Camtur.

Detalló que cerca de 3,500 empresas dependen del turismo según el inventario con el que cuentan, sin mencionar otras empresas que también están directamente afectadas; actualmente hay cerca de 45 mil trabajadores tienen contratos suspendidos.