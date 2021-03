Odalis Núñez • 11 Mar 2021 - 09:06 AM

Aproximadamente 65 mil docentes de centros escolares oficiales y particulares, incluyendo los del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) y sistema no regular de jóvenes y adultos, se les aplicará la vacuna contra el COVID-19, así lo informó la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos.

“En la lista estamos incluyendo a todos los docentes.. sabemos también que existe un 25% de docentes de más de 60 años o tienen alguna comorbilidad (enfermedades crónicas), que arrancaran las vacunas el día miércoles y que estamos generando los procesos de data, ya que si en una colegio tengo a tres docentes de 60 años y se le coloca el refuerzo (segunda dosis), empezaremos” con el retorno seguro a las aulas, manifestó la titular del Meduca.

Indicó que se este fin de semana y las próximas evaluará el comportamiento de la pandemia y el social, además, de las fases y protocolos de bioseguridad con el acompañamiento de las autoridades del Ministerio de Salud.

"Estamos más cerca de la vacuna, me han notificado prepararse para la primera, segunda o tercera semana de abril” dijo Gorday de Villalobos.

Expresó que desde el lunes más de 300 docentes se están haciendo hisopados para ir a las coordilleras a entregar materiales y diseñar las estrategias de acoplamientos, “estamos trabajando con los estamentos de seguridad en las guías de acompañamiento.

La titular de Educación sostuvo que el 80% de las escuelas en la provincia de Darién están abiertas “si los niños no van, no reciben ese contacto y las guías estaremos como el año pasado que fue un plan piloto y no se quiere eso”.