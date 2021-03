RI • 25 Mar 2021 - 11:29 AM

Rogelio Paredes, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, dijo que tuvo 35 segundos de descuido durante el acto de conmemoración del primer año del Plan Panamá Solidario, donde fue grabado bailando y sin guardar el debido distanciamiento, pese a las medidas biosanitarias establecidas por la pandemia de COVID-19.

“Uno puede tener 5 minutos de descuido, lo mío fueron 35 segundos… debo hacer un mea culpa… si mi actuación ha ofendido a alguien, ofrezco disculpas”, expresó Paredes este jueves, tras ser objeto de severas críticas, junto a otros funcionarios de Gobierno por lo ocurrido la noche del miércoles.

Paredes también trató de disculpar al vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, de quien también circularon videos bailando, "35 segundos, eso fue lo que sacaron, y bueno, el vicepresidente debe haber hecho menos que yo".

En el acto de este miércoles en el Centro de Convenciones Atlapa, que funciona como centro de acopio del Plan Panamá Solidario, hubo orquestas, presentación de grupos de danza y artistas invitados. Según el Gobierno el objetivo era dar un "reconocimiento a los voluntarios", sin embargo se vio a varios altos funcionarios incumplir con las recomendaciones de distanciamiento. Además, muchos cuestionaron el acto por parecer una "fiesta o baile", lo que consideran una ofensa a quienes sufren por la pérdida de un ser querido y quienes padecen los efectos de la crisis económica de la pandemia.

"No fue fiesta, parecía, pero no era fiesta. En una fiesta tú tienes licor, hielo, waiter, o fuegos artificiales, allí no había nada de eso", aseguró Paredes.

A la pregunta de si caben sanciones, el ministro dijo "yo pienso que no hay necesidad porque lo que había no era una fiesta".