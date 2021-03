Teiga Castrellón • 29 Mar 2021 - 07:21 AM

El dirigente magisterial de Panamá, Humberto Moreno manifestó que la intención de los docentes no es la de oponerse al regreso a las aulas de manera presencial, destacando que lo que solicitan es una mayor seguridad para los niños, padres de familia y la comunidad educativa en general.

A pesar de que los gremios docentes solicitan una fecha exacta de vacunación para ellos, Moreno aseguró que ellos no se colocarán la vacuna de AstraZeneca, en vista de las noticias surgidas sobre su efectividad y secuelas.

Publicidad

"Esa vacuna de AstraZeneca no nos las vamos a poner porque nosotros no vamos a ser conejillo de Indias", advirtió el docente.

Moreno añadió sobre el proyecto que lleva adelante el gobierno denominado "Escuela segura", que las autoridades deben confirmar que estas de verdad deben ser reabiertas de forma segura, de fondo y de forma, señaló también que se deben limpiar las escuelas y ser desinfectadas.

Sobre las clases virtuales Moreno destacó que quienes realmente se han sacrificado son los padres de familia y los docentes, quienes están trabajando con las uñas, porque el Gobierno no ha invertido en tecnología y no ha entregado a tiempo las guías.

El dirigente detalló que el Gobierno debería aprovechar que aún no han ingresado a las escuelas presencialmente para reparar las 895 escuelas que no tienen luz y las 1,400 que no tienen agua "Hay más de 3,000 escuelas que están enfermas", concluyó Moreno.

Finalmente el docente le aconsejó al Gobierno que "dejen de estar certificando escuelas por certificar, hagan las cosas bien".