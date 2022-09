Abogados defensores continúan alegatos en el decimosegundo día de audiencia del caso Odebrecht

VER Resumen: Undécimo día de audiencia preliminar del caso Odebrecht

La sesión de hoy inició con la intervención del abogado Cosme Moreno, representante legal de Jaime Lasso, quien señaló que el mismo ha estado bajo una figura de doble investigación por lo que presentó un incidente de nulidad. Expresó además su aposición a que de llame a juicio a su representado, asegurando que el mismo no utilizó contabilidad paralela, no falsificó documentos, no ocultó información, por lo que solicitó el sobreseimiento provisional y se le levante las medida restrictiva de impedimento de salida del país.

Cabe mencionar que en las dos primeras semanas de audiencia, se leyó la vista fiscal del caso; se dio lectura a los escritos de oposición y finalmente se dio inicio a la fase de alegatos el pasado 19 de septiembre.

Durante la vista fiscal, el Ministerio Público (MP) narró cómo la constructora brasileña Odebrecht, realizó pagos de coimas a funcionarios panameños, para obtener contratos de importantes obras públicas en el país.

De acuerdo con la Fiscalía, estos pagos se hicieron a través de una división de operaciones estructuradas.

También se detalló el esquema de blanqueo, así como la conformación de sociedades anónimas para recibir y transferir el dinero ilícito de la empresa Odebrecht; y la participación de exfuncionarios en el esquema de corrupción. Entre las personas que recibieron coimas, figuran expresidentes, exministros y abogados.

Tras la lectura de los escritos de oposición, se dará la fase de argumentación el Ministerio Público, mediante la cual la Fiscalía deberá sustentar a la jueza la vista fiscal, justificar las pruebas incorporadas, y en otra etapa debatir la responsabilidad penal.

Según indicó el Ministerio Público durante la lectura de la vista fiscal, Odebrecht pagó en Panamá coimas por más de B/.50 millones.

La audiencia preliminar por el caso Odebrecht inició el pasado 12 de septiembre luego de que hubiese sido suspendida en su fecha inicial en julio de 2022.

La jueza liquidadora de causas penales, Baloísa Marquínez, preside la audiencia que se tiene programada hasta el 30 de septiembre.

Este proceso penal se le sigue a 49 personas, 46 de ellos personas naturales y 1 persona jurídica, por el delito de blanqueo de capitales, y a 1 persona natural por el delito de corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales.

En la audiencia preliminar participan: